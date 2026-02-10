Fiscalía imputará a jefe de campaña de Petro por delito electoral y corrupción

La Fiscalía colombiana imputará cargos por violación del tope de gastos electorales y tráfico de influencias contra Ricardo Roa, quien fue gerente de la campaña de 2022 del hoy presidente Gustavo Petro y actualmente preside la petrolera estatal Ecopetrol.

"El día de hoy se radicarán ante la judicatura dos solicitudes de formulación de imputación en contra del señor Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol", dijo este lunes a periodistas el fiscal delegado contra la Criminalidad Organizada, Raúl González Flechas.

Según el fiscal, una de las imputaciones se debe a que durante la gestión de Roa como gerente de campaña del Pacto Histórico, el partido que llevó a Petro al poder, se superaron "los topes legalmente previstos para este tipo de eventos electorales".