Gobierno de Gaza: Israel dejó entrar solo el 41% de ayuda necesaria

El Gobierno de Gaza, dependiente de Hamás, acusó ayer domingo a Israel de someter a la Franja a una "muerte lenta" y de haber dejado entrar solo un 41 % de la ayuda humanitaria necesaria en los 80 días de alto el fuego, durante los cuales ese país ha cometido 969 violaciones de la tregua, según asegura.

En un comunicado, el Ejecutivo gazatí indica que durante el alto el fuego, que entró en vigor el 10 de octubre, las fuerzas israelíes han matado a 418 palestinos y herido a otros 1.141, y cometido "graves y sistemáticas violaciones del acuerdo" y su protocolo humanitario adjunto.

Entre las 969 violaciones que cita, figuran 298 incidentes de disparos directos contra civiles, 54 incursiones de vehículos militares en zonas residenciales, 455 bombardeos y "ataques selectivos" contra civiles desarmados y sus viviendas, así como 162 bombardeos y destrucción de viviendas, instituciones y edificios civiles.