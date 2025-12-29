Mundo - 29/12/25 - 12:00 AM

Gobierno de Gaza: Israel dejó entrar solo el 41% de ayuda necesaria

El Gobierno de Gaza, dependiente de Hamás, acusó ayer domingo a Israel de someter a la Franja a una "muerte lenta" y de haber dejado entrar solo un 41 % de la ayuda humanitaria necesaria en los 80 días de alto el fuego, durante los cuales ese país ha cometido 969 violaciones de la tregua, según asegura.

En un comunicado, el Ejecutivo gazatí indica que durante el alto el fuego, que entró en vigor el 10 de octubre, las fuerzas israelíes han matado a 418 palestinos y herido a otros 1.141, y cometido "graves y sistemáticas violaciones del acuerdo" y su protocolo humanitario adjunto.

Entre las 969 violaciones que cita, figuran 298 incidentes de disparos directos contra civiles, 54 incursiones de vehículos militares en zonas residenciales, 455 bombardeos y "ataques selectivos" contra civiles desarmados y sus viviendas, así como 162 bombardeos y destrucción de viviendas, instituciones y edificios civiles.

Te puede interesar

Descarrilamiento del tren Transístmico en Oxaca, México deja 20 heridos

Descarrilamiento del tren Transístmico en Oxaca, México deja 20 heridos

 Diciembre 28, 2025
Netanyahu ya viaja hacia EE.UU. para reunirse mañana con Donald Trump

Netanyahu ya viaja hacia EE.UU. para reunirse mañana con Donald Trump

 Diciembre 28, 2025
Ecuador cierra sus fronteras para combatir al crimen organizado

Ecuador cierra sus fronteras para combatir al crimen organizado

 Diciembre 28, 2025
Indonesia refuerza el operativo de búsqueda para 4 españoles desaparecidos

Indonesia refuerza el operativo de búsqueda para 4 españoles desaparecidos

 Diciembre 28, 2025
El papa León XIV advierte sobre los 'Herodes' actuales

El papa León XIV advierte sobre los 'Herodes' actuales

 Diciembre 28, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Linchamiento mortal empaña Navidad en vereda El Buen Pastor

Linchamiento mortal empaña Navidad en vereda El Buen Pastor
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Si lo has visto denúncialo: Lo buscan por homicidio en Bella Vista

Si lo has visto denúncialo: Lo buscan por homicidio en Bella Vista
Abuelito se cae de hamaca mientras dormía y muere

Abuelito se cae de hamaca mientras dormía y muere
Crimen a plena luz del día: sicario mata a hombre en Nuevo Tocumen

Crimen a plena luz del día: sicario mata a hombre en Nuevo Tocumen