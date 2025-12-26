Crimen a plena luz del día: sicario mata a hombre en Nuevo Tocumen

Panamá- Ivis Alexander Abadía Agüero, de 48 años, fue asesinado ayer, a plena luz del día, mientras se encontraba en la barriada Nuevo Tocumen, ubicada en el corregimiento de Tocumen.

La información preliminar de este crimen detalla que un sujeto desconocido se acercó a Abadía y, sin mediar palabra, le disparó, impactándolo en el abdomen.

Tras lograr su cometido, el sicario escapó de la escena sin ser aprehendido.

Poco después, Ivis fue trasladado al cuarto de urgencia del Hospital Irma De Lourdes Tzanetatos, donde fue declarado muerto.

La Policía Nacional y el Ministerio Público adelantan la investigación del caso para identificar al sicario.

Este viernes, la policía notificó sobre la aprehensión de un hombre (28 años) que portaba un arma de fuego ilegal con municiones en el sector de La Siesta, corregimiento de Tocumen, pero no confirmó si está relacionado con el crimen de Abadía.