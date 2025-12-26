Abuelito se cae de hamaca mientras dormía y muere

Panamá- Un adulto mayor murió de forma accidental mientras dormía en una residencia ubicada en la calle La Conga, barriada Santa Elena, en el corregimiento de Playa Leona (Panamá Oeste), lo que llenó de luto y dolor a su familia en plena madrugada de la Navidad.

Mientras muchas personas celebraban la natividad de Jesús, los familiares del señor Gerónimo Quiroz, de 70 años, apenas podían creer que él acababa de morir.

Su hijo Vladimir fue a verlo a eso de la 1:00 de la madrugada y lo encontró tirado en el suelo, debajo de la hamaca, sin que respondiera.

El hombre se preocupó por su padre, así que llamó al 911. Al poco rato, llegaron a la vivienda los paramédicos, pero no pudieron hacer nada por el señor Gerónimo más que dictaminar que ya no presentaba signos vitales, por lo que se coordinó con la Fiscalía para el levantamiento del cuerpo.

El caso quedó registrado como muerte accidental.



