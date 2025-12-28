Indonesia refuerza el operativo de búsqueda para 4 españoles desaparecidos

Los equipos de rescate de Indonesia reforzaron este domingo el operativo de búsqueda para tratar de localizar a los cuatro españoles desaparecidos desde el hundimiento el pasado viernes de un barco turístico en aguas cerca de la isla de Padar, en el este del archipiélago.

Alrededor de las 9:00 hora local (13:00 GMT) arribó al puerto de Labuan Bajo, cercano al lugar del incidente y uno desde donde actúan los rescatistas, el barco de KN Puntadewa, uno de los principales en la región de la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate (BASARNAS).

En el navío, que tiene previsto partir al alba del lunes hacia las aguas del norte de Padar, viajan 27 tripulantes, que se unirán a los 70 efectivos, incluidos equipos de buzos, que participaron en el operativo este domingo, que concluyó al anochecer.

"Si el mar está en calma tardaremos una hora en llegar, si hay oleaje quizás tres horas", apuntó a EFE Yudha, miembro de BASARNAS, mientras esperaba en el puerto la llegada del navío.

Uno de los objetivos principales del operativo, que este domingo amplió el área de búsqueda "a 5,25 millas náuticas desde el lugar del incidente", es ubicar la localización de la parte del barco hundida, donde podrían haber quedado atrapados los desaparecidos.

La zona del naufragio "es muy profunda y hay unas corrientes muy, muy fuertes", remarca el rescatista sobre las dificultades a las que se enfrentan.

Los cuatro desaparecidos son Fernando Martín Carreras, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF; y tres menores: un hijo de Martín y dos de los hijos (un niño y una niña) de Andrea Ortuño, casada recientemente con Martín.

Ortuño también viajaba en la embarcación pero fue rescatada, junto a otra de sus hijas, según han aclarado fuentes cercanas a la familia después de la confusión inicial con las identidades.

Agradecimiento a los rescatistas

La menor rescatada regresará en los próximos días a Valencia (España), mientras su madre seguirá en el país para seguir las labores de búsqueda de su marido, explicó a EFE Enrique Ortuño, abuelo materno de la pequeña, quien ha señalado que el padre de la menor ha viajado ya a Indonesia para traer de vuelta a la niña.

Las familias de los desparecidos han querido agradecer las muestras de cariño recibidas y el apoyo de las autoridades y fuerzas de seguridad de Indonesia, al tiempo que han pedido mantener la búsqueda hasta encontrar a sus familiares.

"Estamos profundamente agradecidos por ello", han afirmado en un comunicado conjunto, en el que también agradecen el apoyo que les están ofreciendo las autoridades locales en Indonesia y especialmente el cuerpo diplomático español.

Las familias han pedido que "este esfuerzo se mantenga vigente" hasta encontrar a sus familiares y que continúen los esfuerzos en la búsqueda, además de insistir en que su "confianza está puesta en que sigan trabajando hasta dar con ellos".

También han agradecido a los medios de comunicación "el interés y respeto mostrado hasta el momento", y han indicado que miembros de las diferentes familias están viajando a Indonesia para unirse a las tareas de búsqueda.

La embarcación de uso turístico, llamada KM Putri Sakinah, se hundió en las aguas de Padar alrededor de las 8:30 de la noche del viernes, tras lo cual se activó una búsqueda con lanchas y equipos de buceo.

Según el informe preliminar del incidente, el motor la embarcación sufrió una avería que provocó el naufragio.