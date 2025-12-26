Linchamiento mortal empaña Navidad en vereda El Buen Pastor

Panamá- Un asesinato por linchamiento ensombreció lo que debía ser la celebración de la Navidad en la vereda El Buen Pastor, ubicada en el sector de Santa Rita, corregimiento Ernesto Córdoba Campos (Panamá Norte).

Según datos recabados en la escena, a eso de las 7:40 a.m., Luis Antonio Hinestroza (41 años), supuestamente ingresó a una residencia del lugar con un arma blanca en la mano, por motivos aún no establecidos. Cuando los ocupantes de la vivienda se dieron cuenta, lo desarmaron y empezaron a golpearlo con puños, patadas y objetos contundentes. En el calor del hecho, hasta lo apuñalaron, presumiblemente con su propio cuchillo, hasta que notaron que ya no se movía.

Este trágico hecho fue notificado a la policía, y varias unidades se presentaron a la escena, corroborando la información. Por ello, dieron parte a la Fiscalía de Homicidios y Femicidios para el inicio de la investigación y el levantamiento del cadáver.

Pese a que varias personas participaron en el linchamiento mortal, por el momento no se ha confirmado la aprehensión de ninguno de los vinculados con el caso.