Si lo has visto denúncialo: Lo buscan por homicidio en Bella Vista

Si tiene información que permita ubicarlo, puede notificarlo de forma confidencial a la Fiscalía de Homicidio y Femicidio de la región metropolitana, o a la División de Delitos contra la Vida y la Integridad Personal de la Dirección de Investigación Judicial de Panamá.

 

Panamá- ¡Mírelo bien! Si lo reconoce, denúncielo, ya que está siendo buscado por su presunta vinculación con el asesinato de Maykol Vargas Tamayo, ocurrido el pasado 4 de noviembre en el piso 10 del PH Botánica, ubicado en el sector de La Cresta, corregimiento de Bella Vista.

Si tiene información que permita ubicarlo, puede notificarlo de forma confidencial a los teléfonos 524-9951 o 524-9952, de la Fiscalía de Homicidio y Femicidio de la región metropolitana, o al teléfono 524-2518 de la División de Delitos contra la Vida y la Integridad Personal de la Dirección de Investigación Judicial de Panamá.

HECHOS

A eso de las 2:30 de la tarde de ese martes, residentes del PH escucharon detonaciones de arma de fuego. Los que se atrevieron a salir de sus apartamentos visualizaron a un hombre de tez morena, en pantalón bermudas, suéter azul y chancletas, escapando a toda prisa del edificio en dirección hacia Calidonia. Ahora se reveló una captura de video de su rostro y es buscado por las autoridades.

Cuando se atrevieron a mirar dentro del apartamento, yacía un hombre desconocido con varios impactos de arma de fuego en su anatomía, por lo que llamaron a los paramédicos del Sistema Único de Manejo de Emergencias, quienes 23 minutos después dictaminaron que ya no tenía signos vitales. Posteriormente, la víctima fue identificada como Maykol Vargas Tamayo.

 

