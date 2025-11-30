¡Hablaron! Trump le pidió que se largara, pero él le dio muchas vueltas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que tuvo una conversación telefónica con Nicolás Maduro, en medio de la presión que está ejerciendo Estados Unidos sobre la dictadura, según información de varias agencias.

Por otro lado, el medio The New York Times había documentado la llamada el pasado 28 de noviembre y, según el medio, que cita a fuentes cercanas al asunto, Trump y Maduro discutieron una posible reunión entre ellos pese a la incesante presión de Estados Unidos contra Venezuela.

Al parecer, en la llamada telefónica habrían abordado el pedido de amnistía que el jefe del régimen pide para sí mismo, sus principales asesores y sus familias, muchos de los cuales enfrentan sanciones financieras y acusaciones penales por parte de Washington.

Según el NYT, hubo una petición de seguir con el ejército, sin embargo, eso no le cayó bien a Trump y la conversación terminó sin llegar a ningún acuerdo.