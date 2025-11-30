Mundo - 30/11/25 - 06:02 PM

¡Hablaron! Trump le pidió que se largara, pero él le dio muchas vueltas

Según el New York Times, hubo una petición de seguir con el ejército, sin embargo, eso no le cayó bien a Trump y la conversación terminó sin llegar a ningún acuerdo.

 

Por: Redacción / Web -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que tuvo una conversación telefónica con Nicolás Maduro, en medio de la presión que está ejerciendo Estados Unidos sobre la dictadura, según información de varias agencias.

Por otro lado, el medio The New York Times había documentado la llamada el pasado 28 de noviembre y, según el medio, que cita a fuentes cercanas al asunto, Trump y Maduro discutieron una posible reunión entre ellos pese a la incesante presión de Estados Unidos contra Venezuela.

Al parecer, en la llamada telefónica habrían abordado el pedido de amnistía que el jefe del régimen pide para sí mismo, sus principales asesores y sus familias, muchos de los cuales enfrentan sanciones financieras y acusaciones penales por parte de Washington.

Según el NYT, hubo una petición de seguir con el ejército, sin embargo, eso no le cayó bien a Trump y la conversación terminó sin llegar a ningún acuerdo. 

 

Te puede interesar

¡Hablaron! Trump le pidió que se largara, pero él le dio muchas vueltas

¡Hablaron! Trump le pidió que se largara, pero él le dio muchas vueltas

 Noviembre 30, 2025
Venezuela denuncia que EE.UU. busca apoderarse de sus reservas petroleras

Venezuela denuncia que EE.UU. busca apoderarse de sus reservas petroleras

 Noviembre 30, 2025
Guyana y Trinidad, vecinos de Venezuela, reportan normalidad en espacio aéreo

Guyana y Trinidad, vecinos de Venezuela, reportan normalidad en espacio aéreo

 Noviembre 30, 2025
Comienza la reunión para lograr la paz entre Ucrania y Rusia

Comienza la reunión para lograr la paz entre Ucrania y Rusia

 Noviembre 30, 2025
Tiroteo sacude fiesta infantil en California y deja cuatro muertos

Tiroteo sacude fiesta infantil en California y deja cuatro muertos

 Noviembre 30, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Martínez-Acha desmiente publicación de Bukele sobre un incidente en escuela

Martínez-Acha desmiente publicación de Bukele sobre un incidente en escuela
Muere el empresario y exministro Gabriel Diez Polack

Muere el empresario y exministro Gabriel Diez Polack
Muere bebé por falta de medicina que su familia no pudo comprar

Muere bebé por falta de medicina que su familia no pudo comprar
Hombre muere tras ser atropellado en la avenida Domingo Díaz

Hombre muere tras ser atropellado en la avenida Domingo Díaz
Vecino queda detenido por golpear a anciana de 87 años en Veraguas

Vecino queda detenido por golpear a anciana de 87 años en Veraguas