Investigan posibles omisiones en descarrilamiento de tren que dejó 14 muertos

La secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno de México, Raquel Buenrostro, informó que las autoridades realizan una auditoría "detallada" para hallar posibles omisiones o irregularidades en el descarrilamiento de diciembre del Tren Interoceánico en el estado de Oaxaca, que dejó 14 muertos.

La funcionaria declaró a los medios que el objetivo de esta investigación es ver "que no haya habido alguna omisión" por parte de alguna empresa o servidor público que haya provocado el mortal accidente.

"Lo que estamos viendo es que no haya habido alguna omisión en algún proceso por parte de un servidor público, de una empresa o de un proveedor que haya provocado o que haya sido omiso en realizar correctamente su función", abundó.

Aunque esto es algo rutinario, la titular de la Secretaría Anticorrupción señaló que, pese a que hubo una investigación en 2025 del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, del que formaba parte el tren siniestrado, ahora será auditado de forma "más detallada con el objeto que se haga justicia".