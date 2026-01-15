Irak rechaza el uso de su espacio aéreo para acciones militares

El primer ministro iraquí, Mohamed Shia al Sudani, confirmó este jueves el rechazo a que el espacio aéreo, terrestre o las aguas de Irak se utilicen para lanzar "cualquier acción militar contra cualquier Estado", ante la amenaza de un posible ataque de Estados Unidos contra Irán por la represión de las protestas.



"La República del Irak afirma su posición firme y de principios de rechazo al uso de su tierra, espacio aéreo o aguas territoriales como plataforma para lanzar cualquier acción militar contra cualquier Estado", dijo Al Sudani en un comunicado difundido por su oficina.



La declaración fue emitida debido a "la rápida evolución de los acontecimientos regionales y la consiguiente escalada y las amenazas que afectan a la seguridad y la estabilidad" de Oriente Medio, de acuerdo con la nota, que no mencionó explícitamente ni a Irán ni a Estados Unidos, dos de sus grandes aliados.



Según Al Sudani, la posición iraquí se basa en el respeto por la soberanía de los países y la no injerencia en asuntos internos, por lo que Irak está "plenamente comprometido a evitar que su territorio se utilice de forma que amenace la seguridad y la estabilidad de los países vecinos".



Asimismo, rechazó que su país se vea involucrado "en conflictos que no beneficien a los intereses del pueblo iraquí".



En este sentido, reiteró el llamamiento del Gobierno iraquí a todas las partes enfrentadas "para que ejerzan moderación, prioricen el diálogo, eviten la escalada y trabajen seriamente para resolver las disputas por medios pacíficos y diplomáticos", con el objetivo de evitar "una mayor tensión e inestabilidad en la región".



Irak, que comparte una extensa frontera con Irán, está tratando de mantener un equilibrio en sus relaciones con Teherán y Washington -su aliado estratégico- en medio de las tensiones entre ambos países, y ha mostrado preocupación ante la posibilidad de un conflicto que afecte directamente a su territorio, donde hay tropas estadounidenses.



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado reiteradamente con responder militarmente a las acciones de la República Islámica frente a las manifestaciones de las últimas semanas, especialmente en caso de que el Gobierno iraní ordene ejecuciones a raíz de las protestas.



Ante esta amenaza, Teherán advirtió el miércoles de que su país atacará bases estadounidenses en la región si es atacado.