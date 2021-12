Irán acusa a Israel de “mentir para envenenar” negociaciones nucleares

Irán acusó a Israel de “mentir para envenenar” las negociaciones nucleares que se celebran en Viena para restablecer el pacto nuclear de 2015, en punto muerto desde que Washington lo abandonó en 2018.

“El régimen israelí cuya existencia depende de la tensión lo está haciendo de nuevo, lanzando mentiras para envenenar las conversaciones de Viena”, afirmó en Twitter el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Said Jatibzade.

El diplomático añadió que las partes implicadas en las negociaciones deben “llevar a cabo su trabajo, sin tener en cuenta las noticias falsas diseñadas para destruir las perspectivas de éxito”.

Jatibzade no indicó a qué mentiras o noticias falsas hacia referencia.

El primer ministro de Israel, Naftali Benet, afirmó el lunes que el mundo no debe ceder al "chantaje nuclear" de Irán, poco antes del comienzo de las negociaciones en Viena entre las seis potencias del G5+1 y la República Islámica.

Israel se opone firmemente al retorno al acuerdo nuclear con Irán, al que considera su principal enemigo en la región y una amenaza a su seguridad.

El lunes se retomaron en Viena las negociaciones entre Irán y Alemania, Francia, Reino Unido, China, Rusia, y Estados Unidos de forma indirecta, para salvar el acuerdo nuclear de 2015, JCPOA por sus siglas en inglés.

EE.UU. abandonó unilateralmente el acuerdo en 2018, a lo que Irán respondió con la producción de más uranio y de más pureza de lo permitido.

Tras la llegada al poder del actual presidente estadounidense, Joe Biden, comenzaron nuevas negociaciones entre Irán y las seis grandes potencias, pero esos contactos se paralizaron tras seis rondas en junio antes de las elecciones generales iraníes. EFE

Reacting to the #Zionist regime allegations against Iran regarding attack on #Israeli tanker, @SKhatibzadeh advised the Zionist regime to set aside these accusations. This is not the first time that the Israeli regime makes such allegations against #Iran. pic.twitter.com/ICFSkzGvwD