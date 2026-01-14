Mundo - 14/1/26 - 03:59 PM

Irán advierte que si Trump le ataca bombardeará bases de EE.UU. en la región

"La respuesta iraní será dolorosa para los enemigos" si Irán es atacado, precisó el ministro de Defensa Aziz Nafizardeh.

 

Por: Therán/EFE -

El ministro de Defensa iraní, el general de brigada Aziz Nafizardeh, advirtió este miércoles que su país atacará bases estadounidenses en la región si Estados Unidos lanza una ofensiva contra la nación persa.

"Irán atacará bases estadounidenses si es atacado", dijo el responsable de Defensa, de acuerdo con la agencia local Mehr.

El militar aseguró que "todas las bases de Estados Unidos y las bases militares de otros países de la región que ayuden a EEUU en ataques contra suelo iraní serán considerados objetivos legítimos".

"La respuesta iraní será dolorosa para los enemigos" si Irán es atacado, precisó el militar.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha amenazado en varias ocasiones al régimen iraní con lanzar un ataque contra el país para defender a los miles de manifestantes que salen a las calles desde hace dos semanas en protestas por toda la república islámica en las que han muerto centenares de civiles.

Trump atacó el pasado mes de junio instalaciones nucleares en Irán en una ofensiva que, según los iraníes, mató a más de mil personas, la mayoría de ellos civiles, una acción que Teherán contestó con un ataque sobre una base de EE.UU. en la vecina Catar, sin muchas consecuencias. 

