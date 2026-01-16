Mundo - 16/1/26 - 12:00 AM

Iraníes desafían a los gringos: dicen que responderán a cualquier ‘agresión’

El representante permanente adjunto de Irán ante la ONU, Gholamhossein Darzi, afirmó ayer jueves ante el Consejo de Seguridad que su país responderá con una acción "decisiva" y conforme al derecho internacional a cualquier agresión contra la nación persa, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara a la región con un ataque militar.

"Irán no busca una escalada ni una confrontación, pero cualquier acto de agresión directo o indirecto será respondido con una acción decisiva, proporcional y legal en virtud del artículo 51 de la Carta de la ONU (que recoge el derecho a la legítima defensa)", expresó Darzi en una sesión del Consejo solicitada por la delegación de EE.UU.

El iraní insistió en que "la incitación a la violencia, el fomento de la desestabilización interna y la amenaza explícita de acción militar" contra el país suponen una amenaza para la paz y la seguridad internacionales.

