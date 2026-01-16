La NASA mueve su cohete y calienta motores para volver a la Luna tras 53 años

La misión Artemis II, que llevará este año a cuatro astronautas en un histórico vuelo alrededor de la Luna, dará este sábado un paso decisivo con el traslado y montaje del cohete Space Launch System (SLS) y la cápsula Orion en la plataforma de lanzamiento del Centro Espacial Kennedy, en Florida.

Se trata de una compleja operación logística que puede prolongarse hasta 12 horas y que marcará el regreso de una tripulación humana más allá de la órbita terrestre baja, algo que no ocurre desde la misión Apolo 17 en 1972.

El desplazamiento del cohete desde el edificio de ensamblaje hasta la plataforma, a una velocidad aproximada de 1.6 kilómetros por hora a lo largo de un recorrido de 6.5 kilómetros, es considerado uno de los momentos más delicados de la preparación previa al lanzamiento, explicaron directivos de la NASA durante una rueda de prensa.

Para la agencia espacial, Artemis II representa un momento histórico dentro del programa lunar y un paso fundamental hacia futuras misiones tripuladas a Marte, afirmó Jacob Bleacher, científico jefe de exploración de la NASA.

“Este será nuestro primer paso hacia una presencia humana sostenida en la Luna”, subrayó el funcionario, al destacar la diferencia que supone colocar nuevamente astronautas en un vuelo de espacio profundo.

Los responsables de la misión confirmaron que se mantiene una ventana de lanzamiento a partir del 6 de febrero, considerada viable, y que se extiende hasta abril. En caso de retrasos técnicos, la directora de lanzamiento, Charlie Blackwell-Thompson, indicó que existen oportunidades de despegue prácticamente todos los meses.

🚀 Un nuevo hito lunar desde 1972

Artemis II será la primera misión tripulada del programa Artemis, con una duración aproximada de 10 días. La nave Orion realizará un vuelo alrededor de la Luna sin alunizaje, siguiendo una trayectoria de “free return”, que permitirá regresar a la Tierra utilizando la gravedad lunar.

La misión validará los sistemas de propulsión, navegación, comunicaciones y soporte vital, siendo la aproximación humana más cercana a la Luna desde la era Apolo. Su éxito será clave para avanzar hacia Artemis III, que contempla el retorno de astronautas a la superficie lunar.

Bleacher destacó además que la misión ofrecerá una oportunidad única para observar el hemisferio lejano de la Luna, una región nunca vista directamente por seres humanos desde la Tierra.

🚀 El cohete más potente de la NASA

El Space Launch System (SLS), desarrollado en colaboración con Boeing y Northrop Grumman, es el cohete más potente jamás construido por la NASA. Mide cerca de 98 metros de altura, pesa más de 2.6 millones de kilogramos completamente cargado y está diseñado para misiones tripuladas de espacio profundo.

A diferencia del Starship de SpaceX, aún en fase de pruebas, el SLS ya completó con éxito un vuelo lunar no tripulado durante la misión Artemis I en 2022.

🛰️ La cápsula Orion y su tripulación

La cápsula Orion, de aproximadamente cinco metros de diámetro y 26 toneladas de peso, cuenta con sistemas avanzados de soporte vital, protección contra radiación, comunicaciones de largo alcance y un escudo térmico capaz de soportar la intensa reentrada a la atmósfera terrestre.

Durante los 10 días de misión será el hogar de cuatro astronautas de Estados Unidos y Canadá, entre ellos una mujer. Por la NASA viajarán el comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover y la especialista de misión Christina Koch. Completa la tripulación Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense, quien será el primer canadiense en orbitar la Luna.

Koch posee el récord del vuelo espacial continuo más largo realizado por una mujer, con 328 días en el espacio.