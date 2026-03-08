Los gringos han sacado a más de 32,000 ciudadanos de Oriente Medio

Más de 32,000 ciudadanos estadounidenses han regresado a salvo a Estados Unidos desde Oriente Medio desde el pasado 28 de febrero, en el marco de una operación de asistencia consular a gran escala, informó este domingo el subsecretario de Estado, Dylan Johnson.



En un comunicado oficial, Johnson detalló que el Departamento de Estado ha completado hasta la fecha casi dos docenas de vuelos chárter, logrando la evacuación de miles de personas.



No obstante, destaca que las cifras totales podrían ser mayores, ya que el balance actual no incluye a los estadounidenses que se han trasladado a terceros países o que se encuentran aún en tránsito hacia territorio estadounidense.



Pese a que la disponibilidad de vuelos comerciales en la región ha comenzado a mejorar, el Gobierno de EE.UU. aseguró que mantiene y refuerza sus operaciones de transporte terrestre y vuelos chárter, siempre que las condiciones de seguridad lo permitan.



A través de un grupo de trabajo operativo las 24 horas, el Departamento de Estado ha brindado asistencia directa a más de 19,000 ciudadanos en el extranjero, ofreciendo desde orientación de seguridad hasta logística de viaje.



Según el subsecretario, más de la mitad de los ciudadanos que solicitaron ayuda para salir de la región terminan rechazando las opciones de transporte proporcionadas por EE. UU. cuando se les contacta.

De acuerdo con el Departamento de Estado, muchos de ellos optan por permanecer en el país donde se encuentran o prefieren alternativas de viaje privadas.



El Gobierno estadounidense hizo un llamado a sus ciudadanos en Omán, Kuwait, Baréin, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Arabia Saudí e Israel que necesiten asistencia de viaje para que completen el formulario de registro de crisis.



"El Departamento de Estado continuará asistiendo activamente a cualquier ciudadano estadounidense que desee abandonar Oriente Medio", concluyó Johnson.



Estados Unidos e Israel están en medio de una guerra contra Irán, que empezó el pasado sábado y ha derivado en la muerte del ayatolá Alí Jameneí.



La primera semana de ataques de Estados Unidos ha resultado en más de 3,000 objetivos atacados en Irán, según informó el Comando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom) el viernes.



De acuerdo con Irán, al menos 1,332 civiles iraníes han muerto en los ataques, mientras que los ataques iraníes a Israel han causado al menos diez muertos.