Mundo - 08/3/26 - 05:35 PM

Mojtaba Jamenei es designado nuevo líder supremo de Irán

El gobierno insistió en que Washington debía tener voz en el nombramiento del nuevo líder. "Si no obtiene nuestra aprobación no va a durar mucho", declaró.

 

Por: Redacción / Web -

Mojtaba Jamenei fue elegido como el nuevo líder supremo de Irán para suceder a su padre Alí Jamenei, abatido el primer día del ataque lanzado por Estados Unidos e Israel contra el régimen islámico.

El ayatolá "es presentado como tercer guía del sagrado sistema de la República Islámica de Irán, sobre la base de un voto decisivo de los respetados miembros de la Asamblea de Expertos", indicaron

La asamblea "no dudó ni un minuto" en elegir a Mojtaba Jamenei, a pesar de "la brutal agresión criminal de Estados Unidos y del malvado régimen sionista".

Por su parte, el presidente estadounidense Donald Trump había desestimado anteriormente al clérico de 56 años, al calificarlo como un "peso ligero".

