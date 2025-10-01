Maduro recibe doctorado y afirma que no caerá ante los gringos

El dictador Nicolás Maduro atacó al Secretario de Estado de Estados Unidos, Marcos Rubio, esto en medio de un discurso en la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela (UMBV), donde fue condecorado como Doctor Honoris Causa en Defensa Integral de la Nación.

"Venezuela hoy está más firme, más plena, más unida que nunca. Hemos generado una poderosa unión nacional y juntos tenemos que seguir ganando la paz. Tenemos que seguir ganando el derecho a la vida, a la máxima felicidad posible", dijo.

Al señalar a Rubio, Maduro insistió en que Venezuela "no es un país relevante en el tráfico" y felicitó al Comando Estratégico operacional por su actuación contra las drogas.

"Es un éxito de una política, de una estrategia y de una moralidad, han tratado acusar inclusive de manera vulgar. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, con su indecencia y su inmoralidad, ha dicho que en los cuarteles de Venezuela son el epicentro del tráfico de droga".

"Como comandante en jefe constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, rechazo y repudio las expresiones de Marco Rubio y salgo en defensa de la moral de nuestros soldados (...) de su moral, su ética, su honestidad, su disciplina admirable. Una falsa narrativa, una escalada militar de siete semanas, una guerra psicológica que lo que nos has hecho es más fuerte a nosotros", agregó Maduro.

Cerró diciendo que Venezuela no es patio trasero ni colonia del imperialismo gringo.