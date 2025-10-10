Maduro solicita con urgencia ayuda a la ONU por lío con Trump

El régimen venezolano de Nicolás Maduro pidió una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU en medio del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe.

"Teniendo en cuenta la irracionalidad del actual Gobierno de los Estados Unidos de América, que incluso ha declarado en días recientes su decisión de cerrar toda vía de contacto diplomático con nuestro país, solicito por esta vía, se convoque con carácter de urgencia a una reunión del Consejo de Seguridad", reza el comunicado.

En dicho encuentro, de acuerdo con el escrito, se espera que se determine "la existencia de una amenaza a la paz" y se formulen "recomendaciones para frenar los planes de agresión estadounidense en curso".

De la misma manera, el texto advierte que "las acciones de Estados Unidos en las últimas semanas, que incluyen destructores misilísticos, aviones de combate, tropas élite y un submarino nuclear cerca de las costas venezolanas, ponen en claro peligro la zona de paz en América Latina y el Caribe".

El comunicado termina con una aclaración por parte del régimen en la que indica que "Venezuela no es una amenaza para nadie" y se jacta de ser "un país en perfecta paz social, que no tiene conflicto alguno con terceros" a la organización internacional que ha denunciado en repetidas ocasiones los crímenes del régimen.