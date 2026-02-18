Mundo - 18/2/26 - 12:00 AM

Mark Zuckerberg testificará en juicio por adicción a las redes

Por: Los Ángeles EFE -

Mark Zuckerberg ha sido llamado para testificar este miércoles en un juicio histórico sobre adicción a las redes sociales que se desarrolla en Los Ángeles, lo que supone la primera vez que el fundador de Meta debe responder frente a un jurado por los diseños de sus productos.

El juicio que entró este martes en su segunda semana responde a una acusación contra las grandes tecnológicas Meta y Google en el caso de una joven que acusa a Instagram y YouTube de haber perjudicado su salud mental debido al diseño adictivo de estas aplicaciones.

Se espera que Zuckerberg se presente en el estrado de una corte del Tribunal Superior de Los Ángeles en el primero de una serie de casos emblemáticos contra las redes sociales de Meta, que argumentan que la tecnología puede ser tan dañina y crear adicción como los casinos y los cigarrillos.

La demandante, de 20 años, identificada en la querella civil como K.G.M., acusa a Meta, la empresa matriz de Instagram, y Google, de Alphabet, propietaria de YouTube, de crearle una adicción a las redes sociales durante su infancia y adolescencia que, como consecuencia, sufrió depresión, problemas de autoestima, ansiedad y pensamientos suicidas.

La joven habría comenzado a usar estas redes cuando tenía menos de 10 años. La querella legal apunta al diseño de las plataformas que tienen como objetivo captar la atención de los usuarios creando una dependencia.

"Ella se obsesionó con estas plataformas; su salud mental se deterioró. Su infancia, y por ende su edad adulta, se desviaron de un desarrollo normal", dijo Mark Lanier, abogado de KGM, en el juicio según información citada por CNN.

Zuckerberg es uno de los ejecutivos tecnológicos que se encuentran en la lista para testificar en el juicio, el primero de una serie de demandas que esperan lograr que las grandes compañías de redes sociales se responsabilicen.

