Perros robots reforzarán la seguridad durante el Mundial

Cuatro perros robots que integran la nueva División K9-X, del ayuntamiento de Guadalupe, reforzarán la seguridad a través de labores de monitoreo y atención durante los partidos del Mundial de Fútbol 2026 que se disputarán en el norteño estado mexicano de Nuevo León.

"Esta unidad del K9-X, es una unidad que se trata de un equipo robótico diseñado exclusivamente para tareas de prevención, disuasión y detección temprana de situaciones inusuales", detalló a EFE Miguel Zepeda, director del sistema de vigilancia urbana C4 municipal.

El pasado 9 de febrero, los perros robot fueron presentados y entraron en operaciones para reforzar la seguridad de Guadalupe, municipio conurbado a Monterrey, capital del estado de Nuevo León y en donde está ubicado el Estadio BBVA, inmueble donde se desarrollarán tres partidos de la fase de grupos y una eliminatoria de octavos de final.

"Estos equipos nos están ayudando en las tareas del día a día, por ejemplo, recorrer áreas amplias, identificar aglomeraciones fuera de lo normal, detectar comportamientos inusuales y alertar de manera inmediata a nuestras áreas operativas", indicó.