México anuncia "más apoyo" a Cuba ante "injustas" sanciones

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este lunes que seguirá enviando ayuda humanitaria a Cuba, al tiempo que calificó como "muy injusto" que Estados Unidos esté imponiendo aranceles a los países que exportan petróleo a la isla, al considerar que afectan directamente a la población.

"Sí va a haber más apoyo. El pueblo de México siempre es solidario. Nadie puede ser omiso a la situación que está viviendo en este momento el pueblo de Cuba por las sanciones que se están imponiendo a cualquier país que envíe petróleo por parte de Estados Unidos de una manera muy injusta", declaró la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

La reacción de Sheinbaum ocurre en medio de tensiones por las medidas anunciadas por Washington, que contemplan aranceles a naciones que comercialicen petróleo con La Habana, lo que ha llevado al Gobierno mexicano a un primer envío de ayuda humanitaria el fin de semana a la isla, principalmente de víveres.