Mundo - 10/2/26 - 12:00 AM

México anuncia "más apoyo" a Cuba ante "injustas" sanciones

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este lunes que seguirá enviando ayuda humanitaria a Cuba, al tiempo que calificó como "muy injusto" que Estados Unidos esté imponiendo aranceles a los países que exportan petróleo a la isla, al considerar que afectan directamente a la población.

"Sí va a haber más apoyo. El pueblo de México siempre es solidario. Nadie puede ser omiso a la situación que está viviendo en este momento el pueblo de Cuba por las sanciones que se están imponiendo a cualquier país que envíe petróleo por parte de Estados Unidos de una manera muy injusta", declaró la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

La reacción de Sheinbaum ocurre en medio de tensiones por las medidas anunciadas por Washington, que contemplan aranceles a naciones que comercialicen petróleo con La Habana, lo que ha llevado al Gobierno mexicano a un primer envío de ayuda humanitaria el fin de semana a la isla, principalmente de víveres.

Te puede interesar

Air Canada suspende su servicio a Cuba por falta de combustible para aviones

Air Canada suspende su servicio a Cuba por falta de combustible para aviones

 Febrero 09, 2026
Cuba agota su combustible para aviones en otro episodio del asedio de EE.UU.

Cuba agota su combustible para aviones en otro episodio del asedio de EE.UU.

 Febrero 09, 2026
Diosdado Cabello: Guanipa fue detenido por violar acuerdos de excarcelación

Diosdado Cabello: Guanipa fue detenido por violar acuerdos de excarcelación

 Febrero 09, 2026
EE.UU. intercepta un petrolero en el Índico por violar bloqueo

EE.UU. intercepta un petrolero en el Índico por violar bloqueo

 Febrero 09, 2026
Rusia busca ayudar a Cuba tras quedarse sin combustible para aviones

Rusia busca ayudar a Cuba tras quedarse sin combustible para aviones

 Febrero 09, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Conductor fallece al saltar de cabezal de camión articulado

Conductor fallece al saltar de cabezal de camión articulado
Mujer muere atropellada: Intentó mediar entre conductores de autos colisionados

Mujer muere atropellada: Intentó mediar entre conductores de autos colisionados
Ocupante sale proyectado y muere al chocar camioneta contra puente

Ocupante sale proyectado y muere al chocar camioneta contra puente

Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Mujer embarazada, herida tras caer de un puente peatonal en Penonomé

Mujer embarazada, herida tras caer de un puente peatonal en Penonomé