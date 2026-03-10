Mundo - 10/3/26 - 12:44 PM

Miami: Donald Trump visita El Arepazo, un icónico restaurante venezolano

Luego de una conferencia en El Doral el presidente Donald Trump, visito el restaurante El Arepazo.

 

Por: Washington/EFE -

El presidente de EE.UU., Donald Trump, se despidió de Florida visitando el icónico restaurante venezolano El Arepazo, donde compartió brevemente con los dueños del establecimiento y un grupo de exiliados.

El mandatario visitó El Arepazo, luego de una conferencia de prensa en El Doral donde justificó sus acciones militares en Oriente Medio previo a volver a Washington DC en el Air Force One.

Trump ingresó al establecimiento, saludó a los clientes y preguntó: ¿quién es de Venezuela?, venimos a conseguir comida para el AF1″, de acuerdo con la prensa local.

Uno de los administradores del local agradeció al republicano por su visita y decenas de personas presentes lo despidieron con cánticos de ¡USA!, ¡USA!.

El Arepazo abrió sus puertas en 2004 y se considera un punto de encuentro de la comunidad venezolana establecida en Florida.

