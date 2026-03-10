Miami: Donald Trump visita El Arepazo, un icónico restaurante venezolano

El presidente de EE.UU., Donald Trump, se despidió de Florida visitando el icónico restaurante venezolano El Arepazo, donde compartió brevemente con los dueños del establecimiento y un grupo de exiliados.

El mandatario visitó El Arepazo, luego de una conferencia de prensa en El Doral donde justificó sus acciones militares en Oriente Medio previo a volver a Washington DC en el Air Force One.

Trump ingresó al establecimiento, saludó a los clientes y preguntó: ¿quién es de Venezuela?, venimos a conseguir comida para el AF1″, de acuerdo con la prensa local.

Uno de los administradores del local agradeció al republicano por su visita y decenas de personas presentes lo despidieron con cánticos de ¡USA!, ¡USA!.

El Arepazo abrió sus puertas en 2004 y se considera un punto de encuentro de la comunidad venezolana establecida en Florida.