Muere candidato argentino, Hernán Damiani, en pleno debate en vivo

El hecho ocurrió durante el programa “Dólar Blue”, transmitido por streaming, dejando en shock a los presentes y a miles de espectadores.

 

Buenos Aires, Argentina. — Un debate político terminó en tragedia cuando Hernán Damiani, de 66 años, candidato a diputado nacional por Misiones, murió de un infarto en plena transmisión en vivo. 

Durante su intervención, Damiani alcanzó a decir: “He tenido algunas responsabilidades como presidir una comisión”, antes de comenzar a perder el aire. En el video —que se viralizó en redes sociales— se observa cómo uno de los asistentes intenta sostenerlo, pero el político cae al suelo sin reacción, mientras se escuchan gritos de desesperación y pedidos de ayuda: “¡Una ambulancia, una ambulancia!”.

El equipo del programa informó que Damiani fue trasladado de urgencia a un hospital, donde confirmaron su fallecimiento por un infarto. Los organizadores pidieron no difundir las imágenes del momento por respeto a su familia.

Hernán Damiani fue dirigente histórico de la Unión Cívica Radical (UCR), con más de 40 años de militancia política en Misiones. Su partida ha generado gran conmoción en la política argentina.

🕊️ Palabras de despedida
Colegas y autoridades lamentaron su muerte, recordándolo como “un hombre comprometido con el servicio público y el diálogo político”.

