No descarta invocar la Ley de Insurrección ante crimen y protestas

El Gobierno del presidente Donald Trump estudia seriamente invocar la Ley de Insurrección ante protestas por el despliegue de la Guardia Nacional en Chicago, indican medios estadounidenses.

Detallan que funcionarios de la Casa Blanca han mantenido en los últimos días conversaciones cada vez más serias sobre la posibilidad de que el presidente, Donald Trump, invoque la Ley de Insurrección, una normativa del siglo XIX que rara vez se utiliza y que otorga al mandatario el poder de desplegar tropas en servicio activo dentro de Estados Unidos para hacer aplicar la ley, de acuerdo con NBC News y Telemundo.

Al parecer, las discusiones se estarían dando en la Casa Blanca en momentos en que Trump ha enviado a tropas de la Guardia Nacional a Los Ángeles y ordenado desplegarlas también en otras ciudades demócratas, como Chicago y Portland.

Trump alega que así busca reducir el crimen y proteger a los funcionarios de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ante manifestaciones públicas.

En estos momentos, la Guardia Nacional está desplegada en funciones de apoyo limitado, ya que a los miembros en servicio activo del Ejército se les prohíbe realizar actividades de aplicación de la ley civil, como efectuar arrestos. Sin embargo, la Ley de Insurrección sí permite al presidente desplegar tropas dentro de Estados Unidos que puedan realizar esas tareas más involucradas.