Obama: extraterrestres son reales. Trump lo acusa de revelar secretos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó este jueves al exmandatario Barack Obama de haber revelado información clasificada, luego de que afirmara en un pódcast que los extraterrestres “son reales”.

Desde el avión presidencial, rumbo al estado de Georgia, Trump aseguró que Obama “dio información clasificada” y que cometió un “grave error”.

El actual jefe de la Casa Blanca insistió en que un expresidente no debe divulgar ese tipo de datos y dejó claro que él no sabe si los extraterrestres existen o no.

La polémica se encendió tras una entrevista en el pódcast del periodista Brian Tyler Cohen, donde Obama participó en una ronda de preguntas rápidas. Al ser consultado sobre si los extraterrestres son reales, respondió que sí, aunque aclaró que él no los ha visto.

El exgobernante también comentó que no hay pruebas de que estén escondidos en el Área 51, la famosa base militar en Nevada. Incluso bromeó con que no existen instalaciones subterráneas secretas, a menos que haya una conspiración tan grande que ni el propio presidente esté enterado.

Más tarde, Obama explicó en Instagram que durante su mandato no vio pruebas de contacto con vida extraterrestre. Sin embargo, sostuvo que el universo es tan vasto que resulta probable que exista vida en otros lugares.

La CIA desclasificó en 2013 documentos que confirmaron la existencia del Área 51, creada en la década de 1950 por orden del entonces presidente Dwight Eisenhower para pruebas del avión espía U-2.