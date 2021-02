OMS escoge a El Salvador como ejemplo para el mundo por manejo de la pandemia

La Organización Mundial de la Salud (OMS) a través de un documental transmitido por sus redes, reconoció el buen manejo de la pandemia por parte del Gobierno de El Salvador y lo puso como ejemplo para el mundo.

LEE TAMBIÉN: Los sepultureros de Portugal no piensan en desconfinar

Además reconoció y elogió la efectividad de las medidas de bioseguridad ejecutadas por el Gobierno del Presidente Nayib Bukele, para contener la expansión del Covid-19.

Este reportaje deja constancia de las acciones que el Gobierno tomó ante la inminente llegada de la pandemia al país, preparando y reforzando el Sistema de Salud Pública, incluyendo la construcción del Hospital El Salvador.

"La fuerte respuesta contra el covid-19 en El Salvador fue construida equipando hospitales, entrenando a sus trabajadores de salud a nivel comunitario y preparándose para la distribución de la vacuna, que comenzó el 17 de febrero de 2021", dijo la OMS.

Nayib Bukele, mandatario de ese país, anunció una emergencia nacional el 30 de enero de 2020, mismo día en que la OMS declaró una emergencia de salud pública de importancia internacional.

La Organización Mundial de la Salud selecciona a El Salvador como ejemplo para el mundo, por su manejo de la pandemia de #COVID19



The World Health Organization selects El Salvador as an example for the world, due to its handling of the #COVID19 pandemic https://t.co/SYFUbjLgor