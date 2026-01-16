Once policías asesinados en México en los primeros 15 días de 2026

Al menos 11 policías fueron asesinados en México durante los primeros 15 días de 2026, de acuerdo con un registro de prensa de la organización civil Causa en Común, que monitorea la violencia contra las corporaciones de seguridad en el país.

Aunque la cifra es inferior a los 19 homicidios registrados en el mismo periodo de 2025, la organización advirtió que la violencia contra los agentes del orden sigue siendo una problemática persistente en distintas regiones del país.

Durante la primera quincena de enero de 2026, Michoacán concentró cuatro asesinatos, seguido de Morelos con tres casos. En tanto, Colima, Estado de México, Puebla y Sinaloa reportaron un homicidio cada uno.

📍 Estados más afectados

En Michoacán, el registro incluye el asesinato de Javier Tennis Ceja, policía municipal de Tocumbo, ocurrido el 1 de enero, así como los homicidios de Luis Manuel Mendoza Montalvo, Israel Reyes Castillo y Roberto Alfredo Bravo García, policías municipales asesinados en Zamora el 10 de enero.

En Morelos, se documentó el homicidio de un policía municipal en Jonatepec, el 5 de enero, quien —según el informe— había abandonado su guardia por algunas horas. Además, el 15 de enero fueron asesinados Daniel Toledo y Gabriel Castrejón, policías ministeriales estatales en el municipio de Jiutepec.

En Sinaloa, se reportó el asesinato de Francisco Javier Zazueta Lizárraga, elemento municipal de tránsito en Aguaruto.

En Colima, un policía estatal fue asesinado en la capital el 1 de enero, mientras que en el Estado de México se registró otro homicidio en Cuautitlán, el 11 de enero.

En Puebla, el informe incluyó el asesinato de Alfonso “N”, identificado como expolicía municipal en San Martín Texmelucan.

📊 Balance de 2025 y alerta nacional

Causa en Común informó que durante todo 2025 se documentaron 348 policías asesinados, lo que equivale a que prácticamente un agente fue asesinado cada día en México. Esta cifra representó un incremento del 9 % en comparación con 2024.

Los estados con más policías asesinados en 2025 fueron Sinaloa (48), Guerrero (39), Guanajuato (36), Michoacán (34) y Veracruz (24).

Además, la organización señaló que entre el 1 de octubre de 2024 y el 31 de diciembre de 2025, periodo que comprende los primeros 14 meses del Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, se registraron al menos 442 policías asesinados.

Ante este panorama, Causa en Común urgió a las autoridades a fortalecer la profesionalización policial, mejorar las condiciones laborales y reforzar las investigaciones para reducir la impunidad en los crímenes contra las fuerzas de seguridad.