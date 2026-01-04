Mundo - 04/1/26 - 08:32 AM

Opositor español: Rodríguez, 'cómplice de la dictadura' no puede gobernar

El líder del conservador Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, reiteró que Edmundo González Urrutia y María Corina Machado representan "la vía democrática, pacífica y constitucional para que Venezuela recupere su libertad".

 

El líder del conservador Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, dijo este domingo que la vicepresidenta ejecutiva del Gobierno de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, "no puede" dirigir Venezuela porque ha sido "cómplice y protagonista de la dictadura, la corrupción y el saqueo" del país y representa su "pasado más oscuro".

El líder de la oposición en España afirmó que la continuidad de Delcy Rodríguez "no sería más que una operación de continuidad del régimen", cuando el pueblo venezolano "ya ha rechazado (ese régimen) de forma inequívoca en las urnas", en un comunicado en X.

Por ello, reiteró que Edmundo González Urrutia y María Corina Machado representan "la vía democrática, pacífica y constitucional para que Venezuela recupere su libertad".

También denuncia que el Gobierno de España ha "renunciado a sus bazas diplomáticas y su liderazgo moral para enfrentarse a la tiranía de Maduro", y ha criticado que "la influencia y el respeto que España ha perdido en este proceso serán difíciles de recuperar".

"Antes que nadie fue el propio régimen quien despreció el orden basado en reglas al robar las últimas elecciones e ignorar la soberanía del pueblo venezolano, sin olvidar los años de represión, tiranía y expolio. Revertirlo es, por tanto, imprescindible", afirmó.

El presidente del PP también ha recordado a los miles de presos que están en las cárceles venezolanas, "entre ellos una veintena larga de ciudadanos españoles cuyo único delito ha sido desear la libertad y pelear por ella democráticamente".

Por ello, señaló que la cuestión del exilio debe atenderse, así como los intereses españoles en Venezuela: "Seremos firmes en su defensa, a menudo comprometida por las amistades peligrosas de parte de la izquierda española", ha incidido.

Por su parte, el presidente del ultradederechista Vox, Santiago Abascal, dijo que ahora es el momento de acabar "con la resistencia" de la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, "la cómplice de (Pedro) Sánchez".

Este sábado, el presidente Donald Trump aseguró que no desplegará tropas en Venezuela ni realizará nuevos ataques contra el país "si la vicepresidenta de Maduro (Delcy Rodríguez) hace" lo que quieren desde la Administración estadounidense.

En una comparecencia desde su residencia personal de Mar-a-Lago (Florida, Estados Unidos), Trump destacó que "sería muy difícil" para la principal líder opositora venezolana, María Corina Machado, presidir la nación al considerar que "no cuenta con apoyo ni respeto dentro del país".

 

