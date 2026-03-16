Sucesos - 16/3/26 - 09:17 AM

Siniestro vial en la madrugada: Fallece motociclista tras colisión

La información preliminar del caso detalla que cunado el motorizado pasaba justo al frente del PH Las Hortencias, se vio involucrado en una colisión con otro vehículo y posterior atropello.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- El conductor de una motocicleta, falleció en horas de la madrugada de hoy en medio de un doble accidente de tránsito ocurrido en la intersección de la Vía España y la avenida 12 de octubre.

La información preliminar del caso detalla que cuando el motorizado pasaba justo al frente del PH Las Hortencias, se vio involucrado en una colisión por alcance con un taxi, que a su vez había golpeado por detrás a un pick up que se demoró en ingresar a una boca calle. 

Mientras el taxista se bajó a ver el estado en el que había quedado el motociclista, por el paño interno apareció otro taxi y que golpeó la motocicleta que estaba de lado en la vía y le pasó a su conductor, arrastrándolo varios metros. El cuerpo del motorizado quedó debajo de un taxi.

Impresionado, el conductor del primer taxi agita sus manos y luego se las lleva hacia la cabeza, ya que, aparentemente, el motorizado estaba con vida antes de que el segundo selectivo lo atropellara.

Paramédicos del Sistema Único de Manejo de Emergencias se presentaron a la escena, pero lamentablemente el motociclista falleció en la escena.

Unidades de la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito han iniciado la investigación del caso para deslindar responsabilidades.

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