Pese a la culminación del trabajo en la potabilizadora Chitré sigue sin agua

Concluidos los trabajos de desinfección de la planta potabilizadora Roberto Reina el pasado lunes, todavía a mitad de semana varios sectores del distrito de Chitré permanecen sin el suministro de agua potable.

Esta situación ha generado molestia y preocupación entre los moradores afectados.

Comunidades como Villa Nita, La Floresta, Llano Bonito, Los Sauces, Soberanía, La Arena, así como algunos sectores de Monagrillo y parte del centro de Chitré, continúan desabastecidas.

Estas comunidades en algunos casos reciben el servicio con mínima presión, lo que dificulta el desarrollo de las actividades básicas en los hogares.

Residentes de estos sectores expresaron su inconformidad al no comprender por qué, pese a que la planta potabilizadora se encuentra operando a toda su capacidad, el agua no llega de forma regular a sus viviendas.

La falta del vital líquido ha obligado a muchas familias a recurrir a pozos, tanques de reserva y a almacenar agua en recipientes para enfrentar la situación, además de incurrir en gastos extras en su canasta básica.

Reyes Pérez, morador del sector de La Floresta, señaló que la situación en su urbanización es altamente preocupante, ya que desde hace mucho tiempo no cuentan con un suministro normal de agua potable.

Explicó que, a pesar de disponer de un tanque de reserva con capacidad para 25 mil galones, los carros cisterna no acuden de manera regular para abastecerlo.

Indicó que el agua no solo falta tras los recientes trabajos de desinfección, sino que de forma constante solo llega pasada la medianoche, lo que provoca que los tanques de reserva instalados en muchas viviendas apenas logren llenarse.

Añadió que quienes no tienen la posibilidad de contar con estos tanques enfrentan mayores dificultades para cubrir sus necesidades básicas.

Los afectados solicitan a las autoridades del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) una explicación clara y acciones concretas que permitan normalizar el suministro de agua en todos los sectores del distrito, ya que aseguran que el problema se ha prolongado más de lo esperado.