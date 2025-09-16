Petro: 'Una mujer libre hace lo que le da la gana con su clítoris'

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se puso raro durante el consejo de ministros del 15 de setiembre y pronunció una frase que rápidamente se viralizó y generó indignación en redes sociales: "Una mujer libre hace lo que se le da la gana con su clítoris y con su cerebro. Si sabe acompasarlo será una gran mujer".

Sus declaraciones surgieron en medio de la defensa del mandatario a su ministro de Igualdad, Juan Carlos Florián, cuyo nombramiento fue suspendido provisionalmente por un tribunal bajo el argumento de que se incumplía la cuota legal de género en el gabinete. Pero el comentario de Petro, que pretendía resaltar la autonomía femenina, fue calificado por muchos como machista, vulgar y ofensivo.

Pero el punto candela fue al momento de hablar de los trans. "Yo he descubierto mujeres que se sienten hombres, y hombres que se sienten mujer y no es antinatural".

En redes sociales lo acusaron de "burdo" y "desagradable", mientras que sectores feministas señalaron que banaliza las luchas por la equidad de género.

Petro que ya había sido criticado recientemente por comentarios y gestos hacia funcionarias de su gobierno, defendió su postura diciendo que sus palabras buscaban resaltar las libertades sexuales y reproductivas.

En ese mismo consejo Petro anunció que EE.UU. descertificará a Colombia en la lucha contra las drogas.

"Los Estados Unidos nos descertifica después de decenas de muertos, de policías, de soldados y de gente del común tratando de impedir que les llegue la cocaína.

Al mismo tiempo se volvió tendencia porque se pronunció en contra del nuevo ataque de EEUU a una embarcación venezolana en el Caribe:

“Así lleven cocaína, matar con un misil a tres pasajeros de una lancha desarmada y no blindada, es un asesinato”, puntualizó.