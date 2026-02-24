Polémica: Gustavo Petro denuncia supuesto fraude en las próximas elecciones

Las recientes denuncias del presidente de Colombia, Gustavo Petro, sobre un supuesto fraude electoral han desatado una controversia institucional en el país a dos semanas de las elecciones legislativas y ocasionado un cruce de acusaciones y llamados oficiales a garantizar la transparencia del proceso.

"Existen pruebas de la persistencia del fraude electoral en Colombia", escribió Petro en X, donde cuestionó el sistema de preconteo de votos operado por la empresa privada ASD, filial de Thomas Greg & Sons, compañía contratista del Estado que también ha estado a cargo de la producción de pasaportes y con la que el mandatario está enfrentado.

Colombia celebrara elecciones legislativas el próximo 8 de marzo y las presidenciales el 31 de mayo, con una segunda vuelta, en caso de ser necesaria, el 21 de junio.

Según el mandatario, una testigo denunció que ASD utilizó en las elecciones de 2022 a centenares de contratistas que diligenciaban formularios con datos transmitidos por teléfono, incluso antes del cierre de las votaciones, lo que, en su opinión, pone en duda la transparencia de los resultados.

Además, Petro afirmó que en esos comicios supuestamente fueron modificados los resultados en al menos 4,200 mesas electorales mediante "iteraciones en los algoritmos", lo que, aseguró, habría restado unos 400.000 votos al Pacto Histórico, la coalición que lo llevó al poder ese mismo año.

Durante un consejo de ministros televisado, Petro pidió acceso completo al código fuente del software electoral, es decir, al programa informático que procesa los resultados, con el fin de que pueda ser auditado por expertos independientes.

El mandatario añadió que no se ha cumplido plenamente una sentencia del Consejo de Estado, máximo tribunal de lo contencioso administrativo, que ordenó que ese sistema estuviera bajo control estatal.

En respuesta a Petro, el procurador general, Gregorio Eljach, afirmó que las elecciones deben ser "nítidas" y nadie debe sembrar dudas sobre su transparencia, e invitó a los ciudadanos a participar en las urnas con confianza.

"Con la honra de nosotros no va a jugar nadie, por presidente que sea", dijo Eljach, quien añadió: "No puede nadie ir jugando con la honra ajena por un tuit que quién sabe en qué estado mental estaría el hombre en ese momento" en que lo escribió, dijo Eljach durante una rueda de prensa en Cartagena en referencia al presidente.

Por su parte, la defensora del Pueblo, Iris Marín, llamó a tramitar por las vías institucionales cualquier reclamo electoral y aseguró que "no significa que no pueda haber reclamos o quejas sobre el proceso electoral. Estas pueden ser válidas, legítimas y deben ser tramitadas".