Policía de NY bloqueó a Macron por caravana de Trump

El presidente de Francia Emmanuel Macron pasó un chasco en su visita a Nueva York, cuando un agente de policía de la ciudad de ese estado lo detuvo al cruzar la calle debido a la caravana del presidente estadounidense, Donald Trump.

Macron se enfrentó a esta inusual situación en el marco del despliegue de seguridad por la octogésima Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGA, por sus siglas en inglés).

Cuando el presidente europeo intentó avanzar por una de las avenidas neoyorquinas quedó detenido en un corte policial debido a la pronta aparición de la caravana que trasladaba al mandatario norteamericano.

“Me acompañan diez personas. Voy a la embajada francesa”, explicó en vano el presidente francés a un policía que, mientras se disculpaba, le indicó que el perímetro estaba cerrado a la espera del paso de un convoy.

“Lo siento, presidente, realmente lo siento”, se disculpó primero un oficial ante la figura de Macron al explicarle que no podía dejarlo pasar.

“Es que todo está congelado. Viene una caravana”, dijo el policía.

Buen humor entre los presidentes: Macron llamó por teléfono a Trump para que apurara el paso en la calle porque no lo dejaban pasar

Sin autorización para continuar su camino, Macron se apoyó sobre un rodado, tomó su teléfono y llamó a Trump. “¿Cómo estás? Adiviná qué. Estoy esperando en la calle porque está todo cortado por vos”, le dijo entre risas el mandatario francés a su par estadounidense, según aseguraron los medios locales.

“Después, me gustaría mucho tener una breve conversación con Qatar y contigo sobre la situación en Gaza”, agregó el jefe de Estado francés, que acababa de reconocer en nombre de Francia el Estado de Palestina.

El entorno del presidente francés explicó que “aprovechó para llamar a Donald Trump por teléfono, caminando, para una llamada tanto muy cálida como amistosa, que permitió hacer un balance de varios temas internacionales”