Presidente de Kazajistán firma la ley que prohíbe la propaganda LGTBI

El presidente de Kazajistán, Kasim-Yomart Tokáyev, firmó hoy las enmiendas legales que prohíben la propaganda LGTBI en la nación centroasiática, a imagen y semejanza de lo hecho anteriormente por Rusia y Georgia, según informó Akorda, la Presidencia kazaja.

El correspondiente proyecto de ley ya había sido aprobado por ambas cámaras del Legislativo kazajo.

Los documentos explicativos indican que el propósito de las enmiendas, que también prohíben la propaganda de la pederastia, es proteger a los niños «de informaciones que dañan su salud y desarrollo».

La nueva norma prohíbe la publicación de este tipo de informaciones en los espacios públicos, los medios de prensa, las redes de telecomunicaciones e internet.

Esta ley fue presentada tras una petición hecha por ciudadanos kazajos hace año y medio, y redactada por un grupo de parlamentarios del país.

Las enmiendas modifican nueve leyes

Según comentó anteriormente el diputado Yelnur Beisenbáev, uno de los promotores del proyecto, «estas enmiendas modifican nueve leyes, incluyendo aquellas sobre derechos de la infancia, publicidad, comunicaciones, cultura, educación, cine y medios de prensa».

Explicó que incluye una definición precisa de «la propaganda de la orientación sexual no tradicional» y establece limitaciones para su difusión, pero matizó que no prevé «la prohibición» o «el rechazo» de personas que pertenezcan a la comunidad LGBT.

«Nuestras leyes no prohíben pertenecer a la comunidad LGBT. Solo se prohíbe la propaganda LGBT», señaló a su vez el diputado Yedil Zabirshin, quien recordó que en la vecina Uzbekistán sí se castiga la pertenencia a la comunidad LGBT.

Críticas

Organismos internacionales como la ONU, Human Rights Watch, Civil Rights Defenders y el Norwegian Helsinki Committee, criticaron con anterioridad las intenciones de Kazajistán de aprobar esta ley, al igual que hicieron en el caso ruso y georgiano.

Rusia aprobó la ley que prohíbe la «propaganda de relaciones sexuales no tradicionales», la pederastia y la reasignación de género en los medios de comunicación, internet, la publicidad, la literatura y el cine en diciembre de 2022.

Georgia siguió los pasos de Rusia en octubre de 2024, alegando que esta ley, que establece una penas de hasta 4 años de prisión por cirugías de cambio de sexo y una multa de hasta 4.000 lari (unos 1.500 dólares) por difundir propaganda de relaciones homosexuales en instituciones educativas, «defiende los valores más importantes: la familia y los niños».