Mundo - 13/10/25 - 03:58 PM

Presidente de Madagascar abandonó el país tras protestas

Una fuente militar informó que Rajoelina salió del país en un avión militar francés el domingo.

 

Por: Redacción / Web -

El presidente de Madagascar huyó del país, informaron el lunes el líder de la oposición y otros funcionarios, en la segunda vez en semanas que jóvenes de la generación Z salen a protestar y logran derrocar gobiernos, indicó CNN.

Siteny Randrianasoloniaiko, líder de la oposición en el parlamento, declaró a agencias europeas que el presidente Andry Rajoelina abandonó Madagascar el domingo después de que unidades del ejército desertaran y se unieran a los manifestantes.

Llamamos al personal de la presidencia y confirmaron que abandonó el país”, declaró Randrianasoloniaiko, añadiendo que se desconocía el paradero actual de Rajoelina.

Una fuente militar informó que Rajoelina salió del país en un avión militar francés el domingo. La radio francesa RFI informó que había llegado a un acuerdo con el presidente Emmanuel Macron.

Además, la fuente indicó que el avión francés aterrizó en el aeropuerto de Sainte Marie, Madagascar, el domingo. “Cinco minutos después, llegó un helicóptero y trasladó a su pasajero al casa”, dijo la fuente, añadiendo que Rajoelina era el pasajero.

Las protestas estallaron en la antigua colonia francesa el 25 de septiembre por la escasez de agua y electricidad, pero rápidamente se convirtieron en un levantamiento por reivindicaciones más amplias, como la corrupción, el mal gobierno y la falta de servicios básicos.

 Octubre 13, 2025
