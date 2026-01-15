Protestas en Irán: Trump dice que Teherán habría frenado las ejecuciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que ha sido informado de que la represión del Gobierno iraní contra las protestas multitudinarias estaría disminuyendo, y que Teherán habría decidido no ejecutar a manifestantes detenidos.

“Nos han dicho que las matanzas en Irán están cesando. Han cesado, y no hay planes para ejecuciones”, declaró Trump durante la apertura de un acto en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

El mandatario estadounidense, que en días recientes amenazó con una respuesta militar ante la actuación del régimen iraní, había advertido el martes que emprendería una “acción muy contundente” si las autoridades de Irán llevaban a cabo ejecuciones masivas, como han denunciado diversas organizaciones no gubernamentales, en medio de un apagón informativo en el país persa.

Trump indicó que la información le fue proporcionada por “fuentes muy importantes”, aunque reconoció que aún debe confirmar su veracidad.

“El mensaje era que hoy iba a ser el día de las ejecuciones y que, si eso sucede, todos estaremos muy molestos”, reiteró el presidente estadounidense.

Las declaraciones podrían hacer referencia al caso de Erfan Soltani, detenido el 8 de enero, cuya ejecución habría sido alertada por la ONG Iran Human Rights, que advirtió que el activista estaría programado para ser ejecutado en esta fecha.

La situación en Irán continúa siendo seguida de cerca por la comunidad internacional, mientras persisten las denuncias por violaciones a los derechos humanos durante las protestas.