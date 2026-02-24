Mundo - 24/2/26 - 09:28 AM

Seguridad en alerta: desalojan al líder australiano de su residencia

El incidente de seguridad con el primer ministro australiano, se produce el mismo día que se ha puesto en marcha la comisión real creada por el Gobierno australiano para investigar el antisemitismo.

 

Por: Australia/EFE -

El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, fue desalojado este martes durante varias horas de su residencia oficial en Camberra debido a un "incidente de seguridad" confirmado por la Policía y del que hasta ahora se desconocen detalles.

En una declaración preliminar citada por la cadena pública ABC, la Policía Federal explicó que el incidente se produjo a las 18.00 hora local (9.00 GMT) y provocó un operativo de seguridad que concluyó una vez que los agentes descartaron cualquier peligro.

"Se realizó un registro exhaustivo y no se encontró nada sospechoso. 

"No existe ninguna amenaza actual para la comunidad ni la seguridad pública", aseguró la Policía, que prevé publicar más tarde detalles de lo sucedido.

Por su parte, la ABC dice que Albanese fue llevado a otro lugar "durante varias horas", mientras que el mandatario laborista aún no se pronunció al respecto.

En sus declaraciones públicas de este martes, el primer ministro dijo que los australianos se sienten "disgustados" por los vínculos entre el expríncipe Andrés con el pederasta convicto Jeffrey Epstein, y defendió su decisión de respaldar la posible exclusión del expríncipe de la línea sucesoria.

Te puede interesar

Polémica: Gustavo Petro denuncia supuesto fraude en las próximas elecciones

Polémica: Gustavo Petro denuncia supuesto fraude en las próximas elecciones

 Febrero 24, 2026
Seguridad en alerta: desalojan al líder australiano de su residencia

Seguridad en alerta: desalojan al líder australiano de su residencia

 Febrero 24, 2026
Se fugan 23 presos en Puerto Vallarta tras operativo contra El Mencho

Se fugan 23 presos en Puerto Vallarta tras operativo contra El Mencho

 Febrero 24, 2026
Hakimi será juzgado por violación; abogada dice que quieren desplumarlo

Hakimi será juzgado por violación; abogada dice que quieren desplumarlo

 Febrero 24, 2026
Mujer que participó en asesinato del senador Turbay pagará 20 años de cárcel

Mujer que participó en asesinato del senador Turbay pagará 20 años de cárcel

 Febrero 23, 2026

El incidente de seguridad se produce el mismo día que se ha puesto en marcha la comisión real creada por el Gobierno australiano para investigar el antisemitismo y el atentado perpetrado en diciembre en la playa de Bondi, en Sídney, en el que murieron 15 personas, entre ellos uno de los atacantes.

El Gobierno ha hecho un llamamiento para reforzar la cohesión social y combatir el extremismo ideológico y religioso en el país después de este ataque, que tuvo lugar durante una celebración de Janucá en Bondi Beach, donde dos hombres armados abrieron fuego contra los asistentes inspirados en la ideología del Estado Islámico (EI), según las autoridades australianas. 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Muere comisionado jubilado en vuelco

Muere comisionado jubilado en vuelco

La matan en su cama: aprehenden a su pareja como principal sospechoso

La matan en su cama: aprehenden a su pareja como principal sospechoso
Corrió para salvar su vida, pero sicarios lo alcanzaron y mataron a tiros

Corrió para salvar su vida, pero sicarios lo alcanzaron y mataron a tiros

Matan a 'El Mencho', el pesado del Cartel de Jalisco. Se forma el desmadre

Matan a 'El Mencho', el pesado del Cartel de Jalisco. Se forma el desmadre
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí