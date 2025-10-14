Mundo - 14/10/25 - 03:47 PM

Seis muertos en ataque de EE.UU. a un barco frente a Venezuela

“El ataque se llevó a cabo en aguas internacionales y seis narcoterroristas hombres que estaban a bordo murieron. Ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido”.

 

Por: Redacción / Web -

El presidente Donald Trump informó que las Fuerzas Armadas de EE.UU. llevaron a cabo un nuevo ataque contra un barco que presuntamente traficaba drogas frente a las costas de Venezuela, y las seis personas que estaban a bordo murieron.

Mediante una publicación en Truth Social, Trump afirmó que el barco estaba “afiliado a una organización designada como terrorista”, pero no dijo a cuál ni proporcionó pruebas que respaldaran su afirmación.

“(Fuentes de) inteligencia confirmaron que el barco traficaba narcóticos, estaba asociado con redes narcoterroristas ilícitas y transitaba por una ruta conocida de la OTD”, dijo Trump.

 “El ataque se llevó a cabo en aguas internacionales y seis narcoterroristas hombres que estaban a bordo murieron. Ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido”.

Esta es  la quinta vez que Estados Unidos anuncia un ataque de este tipo.

Te puede interesar

Seis muertos en ataque de EE.UU. a un barco frente a Venezuela

Seis muertos en ataque de EE.UU. a un barco frente a Venezuela

 Octubre 14, 2025
Papa convoca un rito de purificación tras profanación de un sujeto

Papa convoca un rito de purificación tras profanación de un sujeto

 Octubre 14, 2025
Presidente de Madagascar abandonó el país tras protestas

Presidente de Madagascar abandonó el país tras protestas

 Octubre 13, 2025
Pide ayuda a los indígenas y su pueblo lo acusa de hacer brujería

Pide ayuda a los indígenas y su pueblo lo acusa de hacer brujería

 Octubre 13, 2025
México confirma al menos 37 fallecidos tras fuertes lluvias

México confirma al menos 37 fallecidos tras fuertes lluvias

 Octubre 11, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas