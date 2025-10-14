Seis muertos en ataque de EE.UU. a un barco frente a Venezuela

El presidente Donald Trump informó que las Fuerzas Armadas de EE.UU. llevaron a cabo un nuevo ataque contra un barco que presuntamente traficaba drogas frente a las costas de Venezuela, y las seis personas que estaban a bordo murieron.

Mediante una publicación en Truth Social, Trump afirmó que el barco estaba “afiliado a una organización designada como terrorista”, pero no dijo a cuál ni proporcionó pruebas que respaldaran su afirmación.

“(Fuentes de) inteligencia confirmaron que el barco traficaba narcóticos, estaba asociado con redes narcoterroristas ilícitas y transitaba por una ruta conocida de la OTD”, dijo Trump.

“El ataque se llevó a cabo en aguas internacionales y seis narcoterroristas hombres que estaban a bordo murieron. Ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido”.

Esta es la quinta vez que Estados Unidos anuncia un ataque de este tipo.