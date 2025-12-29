Mundo - 29/12/25 - 12:00 AM

Trump cree que Putin es "serio" cuando habla de paz

Por: Nueva York EFE -

El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo que no se ha fijado un plazo para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, pero que tras su conversación ayer con el líder ruso, Vladímir Putin, cree que él es "serio" para lograr un acuerdo.

El mandatario estadounidense argumentó que a este acuerdo habría que llegar porque hay "demasiada gente muriendo".

Trump hizo esta declaración antes de comenzar ayer su reunión con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en su residencia en Florida, para discutir la propuesta de paz elaborada entre ambos países para poner fin al conflicto con Rusia, que ya entra en su cuarto año.

Al ser preguntado por CNN sobre si cree que Putin habla en serio sobre la paz, Trump respondió: Sí, creo que sí, creo que ambos lo están".

Sin embargo, al preguntarle si la reunión de ayer conducirá a un acuerdo, Trump se mostró más evasivo.

"Depende; creo que tenemos las bases para un acuerdo" y agregó que el conflicto entre Rusia y Ucrania ha resultado "difícil" de resolver, pero que "lo lograremos; tendremos una gran reunión hoy".

