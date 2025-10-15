Un muerto y 30 heridos tras explosión de coche bomba en Ecuador

Una explosión de coche bomba ocurrida el martes en el norte de Guayaquil, Ecuador, dejó un saldo de al menos un muerto y cerca de 30 heridos, provocando la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía General de Ecuador.

La detonación, ocurrida a las 18.30 en una zona comercial y turística, también dañó vehículos y edificios cercanos. Autoridades califican el suceso de "terrorismo puro y duro".

Se detalla que de los heridos, unos 25 sufrieron heridas leves y la víctima fue un taxista.

El lugar donde ocurrió la explosión es de clase media, rodeada de restaurantes, negocios, tiendas, consultorios, un hospital, hoteles y el centro comercial más grande de la ciudad.

El gobernador del Guayas, Humberto Plaza, calificó la explosión como un “atentado terrorista”.

En estos momentos Ecuador está sumido en la violencia de numerosas bandas que se disputan a muerte el tráfico de drogas dentro del país y hacia Estados Unidos y Europa.

Debido a su ubicación estratégica con salida hacia el océano Pacífico, Guayaquil es un bastión de las organizaciones ilegales donde crecen los atentados, homicidios, extorsiones, desapariciones, robos y otros delitos.