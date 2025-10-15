Mundo - 15/10/25 - 08:37 AM

Un muerto y 30 heridos tras explosión de coche bomba en Ecuador

El gobernador del Guayas, Humberto Plaza, calificó la explosión como un “atentado terrorista”.

 

Por: Redacción / Web -

Una explosión de coche bomba ocurrida el martes en el norte de Guayaquil, Ecuador, dejó un saldo de al menos un muerto y cerca de 30 heridos, provocando la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía General de Ecuador. 

La detonación, ocurrida a las 18.30 en una zona comercial y turística, también dañó vehículos y edificios cercanos. Autoridades califican el suceso de "terrorismo puro y duro".

Se detalla que de los heridos, unos 25 sufrieron heridas leves y la víctima fue un taxista.

El lugar donde ocurrió la explosión es de clase media, rodeada de restaurantes, negocios, tiendas, consultorios, un hospital, hoteles y el centro comercial más grande de la ciudad.

El gobernador del Guayas, Humberto Plaza, calificó la explosión como un “atentado terrorista”. 

En estos momentos Ecuador está sumido en la violencia de numerosas bandas que se disputan a muerte el tráfico de drogas dentro del país y hacia Estados Unidos y Europa.

Te puede interesar

Un muerto y 30 heridos tras explosión de coche bomba en Ecuador

Un muerto y 30 heridos tras explosión de coche bomba en Ecuador

 Octubre 15, 2025
Seis muertos en ataque de EE.UU. a un barco frente a Venezuela

Seis muertos en ataque de EE.UU. a un barco frente a Venezuela

 Octubre 14, 2025
Papa convoca un rito de purificación tras profanación de un sujeto

Papa convoca un rito de purificación tras profanación de un sujeto

 Octubre 14, 2025
Presidente de Madagascar abandonó el país tras protestas

Presidente de Madagascar abandonó el país tras protestas

 Octubre 13, 2025
Pide ayuda a los indígenas y su pueblo lo acusa de hacer brujería

Pide ayuda a los indígenas y su pueblo lo acusa de hacer brujería

 Octubre 13, 2025

Debido a su ubicación estratégica con salida hacia el océano Pacífico, Guayaquil es un bastión de las organizaciones ilegales donde crecen los atentados, homicidios, extorsiones, desapariciones, robos y otros delitos.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas