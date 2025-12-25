¡Vergu...ro en Honduras! Opositora denuncia fraude en elección de presidente

La candidata oficialista del Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), Rixi Moncada, dijo este jueves que el Consejo Nacional Electoral (CNE) «asesinó nuestra incipiente democracia» al proclamar presidente electo de Honduras a Nasry ‘Tito’ Asfura, una decisión que calificó como «fraude y una imposición extranjera».

«En Honduras el CNE atendiendo las instrucciones del imperio, asesinó nuestra incipiente democracia, pero nuestro pueblo no es ingenuo: la proclama del ‘presidente electo’ es un fraude y una imposición extranjera. Traicionaron la Patria», subrayó Moncada en un mensaje en la red social X.

Asfura, del conservador Partido Nacional y apoyado por el presidente de EE.UU., Donald Trump, fue declarado el miércoles por el CNE como el virtual presidente electo de Honduras, con el 40,26 % de los votos en las elecciones generales del pasado 30 de noviembre.

Moncada, quien obtuvo el 19,19 % de los sufragios, según la declaración del CNE, enfatizó que el mundo «debe saber» que el mandatario electo en Honduras «es de los empresarios que pidieron la intervención» de Trump, quien tres días antes de las elecciones había expresado su apoyo a Asfura y le pidió a los hondureños que votarán por él.

También denunció que, durante el período de cinco días de ‘silencio electoral’ para que los hondureños reflexionarán sobre su voto, los empresarios «pagaron mensajes masivos amenazantes contra los votantes que reciben remesas», con el propósito de «torcer la voluntad popular».

Las acusaciones de Moncada

La candidata oficialista señaló al bipartidismo tradicional, de los conservadores partidos Nacional y Liberal, de dejar «huellas de su plan criminal y fraudulento», al referirse a la existencia de 26 audios que, dijo, deben «ser investigados hasta las últimas consecuencias».

«El plan se ha consumado hoy pero confío en que la verdad es inmutable y eterna», sostuvo Moncada, quien reiteró su denuncia sobre «las dolosas trampas» del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) y las «miles de actas manoseadas que dejaron sombras donde debía haber luz».

Además, acusó a las consejeras del CNE Ana Paola Hall (presidenta) y Cossette López, de firmar «su vergonzosa página de traición», al asegurar que utilizaron «el miedo, la coacción y la injerencia extranjera para imponer un golpe electoral».

«El pueblo me conoce y sabe que creo en su causa y que me mantendré firme en resistencia, con la convicción de siempre», apostilló.

Es tiempo de reconciliación y paz, dice Asfura

El virtual presidente electo de Honduras, Nasry Asfura, le expresó a sus compatriotas con ocasión de las fiestas de Navidad, que «es tiempo de reconciliación, de unidad y de paz» en su país, que socialmente está dividido desde el golpe de Estado del 28 de junio de 2009, cuando fue derrocado el entonces mandatario, Manuel Zelaya.

En un mensaje por televisión, pocas horas después de haber sido declarado presidente electo de Honduras por el Consejo Nacional Electoral (CNE), en las elecciones generales del pasado 30 de noviembre, Asfura dijo que «el nacimiento de Jesús, el príncipe de la paz y su llegada nos recuerda que el amor es más poderoso que cualquier división» y «que esta Navidad nos encuentre más humanos y más hermanos».

«Es tiempo de reconciliación de unidad y de paz. Debemos de reconocernos como lo que somos. Una sola familia hondureña. Hoy con profunda gratitud y asumiendo el honor de poder servirles, les extiendo mi mano para caminar juntos con firme determinación de trabajar sin descanso por Honduras», agregó.

El conservador Asfura, del Partido Nacional, fue declarado este miércoles por el CNE como el presidente electo de Honduras, con el 40,26 % de los votos.

El polémico escrutinio

El lento recuento de las elecciones presidenciales de Honduras celebradas hace más de un mes estuvo marcado por la polémica, pues enfrentó varias fallas técnicas y tuvo que celebrarse un escrutinio especial debido a las inconsistencias en miles de actas.

El candidato conservador del Partido Liberal, Salvador Nasralla, en segundo lugar y muy cerca de Asfura, había exigido un nuevo recuento «voto por voto».

La candidata del izquierdista Libre, Rixi Moncada, heredera de la presidenta saliente, Xiomara Castro, quedó en tercer lugar y no reconoce los resultados del CNE.

Asfura, quien fue alcalde de Tegucigalpa en dos períodos, entre 2014 y 2022, cerró su mensaje navideño diciendo: «No les voy a fallar. Dios los bendiga y bendiga Dios la pródiga tierra en que nací».

La frase «Bendiga Dios la prodiga tierra en que nací» es un fragmento de ‘La oración del hondureño’, del escritor hondureño, ya fallecido, Froylan Turcios, que comienza diciendo «Bendiga Dios la prodiga tierra en que nací, libre y civilizada, agrande su poder en los tiempos y brille su nombre en las amplias conquistas de la justicia y del derecho».

Un nuevo gobernante del Partido Nacional

Asfura se convertirá el 27 de enero de 2026 en el quinto gobernante del Partido Nacional desde el retorno de Honduras al orden constitucional, en 1980.

Los otros cuatro nacionalistas que gobernaron en Honduras en su reciente y frágil democracia son Rafael Callejas (1990-1994, ya fallecido), Ricardo Maduro (2002-2006), Porfirio Lobo (2010-2014) y Juan Orlando Hernández 2014-2022), este último durante dos períodos consecutivos, el último violentando la constitución, que no permite la reelección presidencial bajo ninguna modalidad.