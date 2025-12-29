¡Verrgg! Rusia acusa a Ucrania de atacar una chantin de Putin y Kiev lo niega

Rusia acusó este lunes a Ucrania de haber lanzado un ataque con drones contra una de las residencias de su presidente, Vladímir Putin, y advirtió de que reconsiderará su postura en las negociaciones de paz, mientras que desde Kiev negaron la existencia de tal ataque.

«En la noche del 28 al 29 de diciembre de 2025 el régimen de Kiev lanzó un ataque terrorista con 91 vehículos aéreos no tripulados de largo alcance contra la residencia estatal del presidente de Rusia en la región de Nóvgorod», dijo el ministro de Exteriores ruso, Sérgei Lavrov, citado por las agencias rusas.

Agregó que todos los drones lanzados por Kiev fueron destruidos y no se reportaron víctimas ni daños por la caída de sus fragmentos.

El jefe de la diplomacia rusa enfatizó que esa acción «se cometió durante unas intensas negociaciones entre Rusia y Estados Unidos para resolver el conflicto ucraniano».

«Se reconsiderarán las posiciones negociadoras de Rusia»

Lavrov aseguró que Moscú no tiene intención de retirarse del proceso de negociación con Washington, pero revisará su postura en lo que respecta al arreglo ucraniano.

«Dada la completa degeneración del régimen criminal de Kiev, que ha virado hacia una política de terrorismo de Estado, se reconsiderarán las posiciones negociadoras de Rusia», dijo.

Además, adelantó que las acciones de Kiev «no se quedarán impunes».

«Se han determinado los objetivos de los ataques de represalia y el momento en el que las Fuerzas Armadas rusas los implementarán», aseguró el ministro.

Mientras, el viceministro de Exteriores Alexandr Grushkó acusó a las autoridades de Kiev de cometer «provocaciones» para intentar frustrar las negociaciones de paz, cuando el proceso entra en una fase «delicada de búsqueda de soluciones».

Putin señala a Trump que ataque a su residencia llevará a revisión de acuerdos alcanzados

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, advirtió este lunes a su homólogo estadounidense, Donald Trump, de su intención de revisar su postura y algunos acuerdos alcanzados en la etapa anterior de negociaciones sobre Ucrania tras un ataque de Kiev a una de sus residencias, informó el Kremlin.

Según dijo a la prensa Yuri Ushakov, asesor de política internacional de la Presidencia rusa, durante la conversación telefónica que mantuvieron hoy ambos líderes, Trump estaba «indignado» por lo ocurrido y dijo que «no se podía ni imaginar una acción tan descabellada» por parte de Kiev.

Zelenski afirma que Rusia miente

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, acusó a Rusia de mentir sobre la existencia del citado ataque ucraniano contra una residencia del jefe de Estado ruso, Vladímir Putin.

«Ahora los rusos han inventado una historia obviamente falsa sobre algún tipo de ataque a la residencia de un dictador ruso, para tener una excusa para continuar los ataques contra Ucrania», manifestó Zelenski en su cuenta de Telegram sobre las afirmaciones de Lavrov.