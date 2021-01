Vocero de Facebook indica que cuentas de Donald Trump siguen suspendidas

Luego que circularan informaciones de que estaban activas las cuentas que Facebook e Instagram le habían suspendido al presidente Donald Trump, la empresa aclaró que el mandatario sigue sin poder publicar en ellas.

"No ha habido cambio en la situación de las cuentas del presidente en Facebook e Instagram", escribió en Twitter Andy Stone, portavoz de Facebook.

"El bloqueo indefinido que pusimos en la posibilidad de publicar entradas desde esas cuentas sigue vigente y no hay planes de levantarlo", agregó.

Las redes sociales, que pertenecen a la firma dirigida por Mark Zuckerberg, vetaron al mandatario el pasado 7 de enero, horas después de que un grupo de seguidores suyos asaltara la sede del Congreso, en Washington.

Antes de ser bloqueado, Trump había publicado mensajes y un video en el que pedía a sus partidarios volver a sus casas pacíficamente, pero también volvió a hacer afirmaciones infundadas sobre fraude electoral, lo cual es lo que había incentivado a muchos a dirigirse hacia el Capitolio.

Zuckerberg dijo que la suspensión de cuentas se extendería al menos hasta el traspaso del poder del 20 de enero, cuando Joe Biden asumirá la presidencia de Estados Unidos.

"Los impactantes eventos de las últimas 24 horas demuestran claramente que el presidente Donald Trump tiene la intención de usar el tiempo que le queda en el cargo para socavar la transición pacífica y legal del poder a su sucesor electo, Joe Biden", escribió Zuckerberg en Facebook.

"Creemos que los riesgos de permitir que el presidente continúe usando nuestro servicio durante este periodo son simplemente demasiado grandes", informaron.

