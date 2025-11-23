Balbina Herrera encabeza la nueva cúpula del PRD: así quedó conformado el CEN

Balbina Herrera se convirtió hoy en la gran figura de la jornada interna del Partido Revolucionario Democrático (PRD), al ganar la Secretaría General, uno de los puestos más pesados dentro del colectivo.

Su triunfo encabezó la lista de los cinco cargos que se eligieron este domingo durante el Directorio Nacional Extraordinario.

Con los resultados ya en mano y circulando entre las bases, la nueva estructura del CEN quedó definida así:

Balbina Herrera – Secretaria General

– Secretaria General José Luis Fábrega – Primer Vicepresidente

– Primer Vicepresidente Jesenka Espinoza – Segunda Vicepresidenta

– Segunda Vicepresidenta Raphael Buchanan – Primer Subsecretario

– Primer Subsecretario Arquesio Arias – Sexto Subsecretario

La elección se llevó a cabo para llenar cinco vacantes claves que estaban pendientes dentro del partido, en medio de un proceso de reorganización interna que ha mantenido al PRD en movimiento durante semanas.

El Tribunal Electoral acompañó la jornada para garantizar transparencia, mientras los directores habilitados acudieron a votar desde temprano.

En las conversaciones internas muchos ya empiezan a hablar de una nueva fuerza dentro del partido, un bloque que algunos llaman “La Línea”, que ahora toma espacios importantes en la dirección del CEN.

Para las bases, lo que se vio hoy fue un reacomodo necesario tras meses de tensiones, renuncias y llamados a renovar el mando.