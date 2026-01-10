Técnicos de enfermería piden mejores salarios

La Asociación Nacional de Practicantes, Auxiliares y Técnicos de Enfermería, ANPATE, hizo un llamado a las autoridades de Salud para mejorar las condiciones laborales de sus agremiados, principalmente en materia salarial y de capacitación continua.

Vielka Rosero, presidenta de la ANPATE, destacó que los técnicos de enfermería cumplen un rol fundamental dentro del sistema de salud, al mantener un contacto directo con los pacientes y brindar una atención integral que incluye el cuidado físico, emocional y mental.

Rosero subrayó la necesidad de impulsar programas permanentes de capacitación y docencia, que permitan a estos profesionales actualizar sus conocimientos y garantizar una atención de calidad, señalando que la formación continua es indispensable debido a la responsabilidad que implica trabajar directamente con seres humanos.

En cuanto al tema salarial, la dirigente explicó que los técnicos de enfermería inician con un salario base de 866 dólares mensuales, cifra inferior a la de otros técnicos del sector público, cuyo salario inicial es de 925 dólares, una diferencia que no corresponde a la carga laboral ni a las responsabilidades que asumen.

Añadió además que existe desconocimiento por parte de algunas autoridades sobre la labor que realizan estos profesionales, a pesar de ser quienes brindan atención y cuidados directos a los pacientes.

La ANPATE cumplirá oficialmente 65 años el próximo 21 de junio y, como parte de esta celebración, desarrollará durante el 2026 una serie de seminarios y capacitaciones a nivel nacional, que ya iniciaron con un curso de primeros auxilios.

Fundada en 1961 con apenas 18 practicantes, la asociación cuenta hoy con cerca de seis mil miembros en todo el país, en su mayoría mujeres, consolidándose como una de las organizaciones más representativas del personal técnico de enfermería en Panamá