Colón: Anuncian el inicio de los 'Dominguitos' de práctica de las comparsas

La Junta de Carnaval "Alegoría 2026" de Colón pone en marcha la tradición que marca el inicio de la cuenta regresiva para la gran fiesta del rey Momo.

Por lo que esta junta del Carnaval coordinó y anunció el inicio oficial de los esperados "Dominguitos de Prácticas" de las comparsas que inician del 11 de enero al 8 de febrero.

El anuncio se realizó tras una reunión de planificación entre la Junta de Carnaval "Alegoría 2026" y los directivos de la Asociación de Comparsas Unidas por Colón (A.C.U.C.), donde se establecieron los acuerdos logísticos con las quince comparsas que conforman la asociación.

Roberto Edwards, presidente de la junta del Carnaval, manifestó el carácter integrador de esta etapa de la organización.

"Cinco domingos previos al Carnaval se desarrollarán las prácticas en cada una de las sedes, donde los asistentes tendrán la oportunidad de brincar comparsa en la de su preferencia", señaló.

Este espacio está diseñado para que la comunidad se involucre, elija su agrupación y se prepare para el carnaval en Colón que se desarrollará en la avenida Ahmad Waked (Plaza Millenium).

Los ensayos abiertos al público se llevarán a cabo los días domingo, en el horario de 4:00 p.m. a 10:00 p.m., en las sedes particulares de cada comparsa.

La Junta de Carnaval "Alegoría 2026" informó que, en su compromiso por garantizar la integridad de todos los participantes, ha gestionado con las autoridades correspondientes el despliegue de un anillo de seguridad a cargo de la Policía Nacional en el perímetro de cada sede, asegurando así un ambiente familiar y seguro para el disfrute de esta tradición.