Sistema de climatización del Nicolás Solano opera de manera normal

La dirección médica del Hospital Nicolás A. Solano, mediante un comunicado, negó que esté enfrentando dificultades en el funcionamiento del sistema de climatización del centro hospitalario.

Además, aclaró que el Ministerio de Salud (MINSA) procedió a la contratación de una nueva empresa para el mantenimiento del sistema de climatización, tras la culminación del contrato que, para este fin, mantenía otra empresa.

Agrega que la finalización contractual no ha significado la interrupción del servicio, ni ha dejado al hospital sin cobertura para el mantenimiento de los sistemas de acondicionadores de aire.

LEE TAMBIÉN: 'Osito' muere tras ataque armado en Calidonia

“En ningún momento el hospital está sin aire acondicionado, ni se han visto afectados los servicios médicos, áreas clínicas, ni la atención a los pacientes”, reza el comunicado.

El Ministerio de Salud (MINSA) indica en el comunicado que realizó con antelación todas las coordinaciones para garantizar a la comunidad el servicio y evitar cualquier afectación.

El hospital mantiene sus operaciones con normalidad y los servicios continúan funcionando de manera segura, concluye el comunicado.