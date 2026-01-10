Nacional - 10/1/26 - 12:19 PM

ATTT advierte que apertura Guarumal no debe ser usada por equipo pesado

Por: Diomedes Sánchez S. -

Los vehículos pesados no están autorizados para utilizar el tramo parcial que se abrió esta semana a la altura del Guarumal en la carretera Panamá-Colón, sino que deben seguir utilizando las entradas y salidas en la autopista, advirtió la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT).

Desde agosto, cuando se presentaron daños estructurales en este tramo, la carretera fue cerrada, provocando inconvenientes a los residentes con sus casas, negocios y los pasajeros del

Humberto Harris, director regional de la ATTT, informó que el tramo fue habilitado para vehículos livianos y transporte público, usando dos vías en ambos sentidos.

Indicó que los vehículos de seis ruedas, como mulas, volquetes, no deben pasar por el área.

Agregó que en la zona estarán presentes la Policía del Tránsito e inspectores de la ATTT para vigilar que se cumpla con las indicaciones.

Al tiempo que dijo que se han ubicado desde el corregimiento de Buena Vista, la señalización de la velocidad permitirá que no deba exceder los 60 kilómetros, y el no paso de equipo pesado para pasar por el Guarumal.

Se estima que para el mes de febrero estén terminados los trabajos en esta zona.

