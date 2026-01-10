Agroferias y tiendas del IMA reanudan operaciones el 13 de enero

Desde el 13 de enero, el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) reanudará sus operaciones en las agroferias y tiendas a nivel nacional, tras el receso de fin de año.

Este reinicio permite a los panameños acceder a nuevamente a productos de la canasta básica a precios accesibles.

La entidad insta a la población a estar atento a los canales de difusión oficial, donde se darán a conocer, de manera escalonada, las fechas, horarios y ubicaciones de las agroferias.