Nacional - 16/2/26 - 02:20 PM

Carnaval en Chitré con falta de agua y obstáculos para el acceso a la catedral

El párroco contrastó la abundancia de agua en el área del carnaval con la realidad de comunidades que permanecen sin el suministro del vital líquido desde hace varios días.

 

Por: Thays Domínguez/Crítica -

El párroco de la Catedral San Juan Bautista de Chitré, José Héctor González, se pronunció sobre las dificultades que enfrenta para llegar al templo en medio de las celebraciones del carnaval.

Al tiempo, llamó la atención sobre la falta de agua que afecta a varios sectores del distrito desde hace varios días.

La iglesia catedral está ubicada en pleno centro del perímetro de aproximadamente seis hectáreas donde se desarrollan los carnavales, considerados entre los más multitudinarios del país.

Según explicó el sacerdote en su homilía, cada vez que sale de la Casa Cural debe atravesar zonas congestionadas e incluso saltar cercas para poder llegar a la iglesia, debido a las condiciones del entorno y la acumulación de agua en el área del parque.

“Aunque huela lo que huela allá afuera, aunque tenga que dejar el carro por otro lado, aunque en Chitré haya lugares donde no llega agua desde hace días y aquí parece que hay un diluvio, usted no deje de venir a misa, no deje de ponerse en las manos de Dios”, expresó González.

El párroco contrastó la abundancia de agua en el área del carnaval con la realidad de comunidades que permanecen sin el suministro del vital líquido desde hace varios días.

Te puede interesar

MiAmbiente atiende más de 120 reportes en áreas protegidas

MiAmbiente atiende más de 120 reportes en áreas protegidas

 Febrero 16, 2026
Retiro espiritual en El Ciruelo de Pesé reúne a 150 jóvenes

Retiro espiritual en El Ciruelo de Pesé reúne a 150 jóvenes

 Febrero 16, 2026
Nacionales y extranjeros disfrutan del colorido carnaval de Chicá

Nacionales y extranjeros disfrutan del colorido carnaval de Chicá

 Febrero 16, 2026
Exhibicionismo sexual, como los del Carnaval, podría costar 7 años de cárcel

Exhibicionismo sexual, como los del Carnaval, podría costar 7 años de cárcel

 Febrero 16, 2026
El Minsa ha atendido a 10,776 personas en los primeros días del Carnaval

El Minsa ha atendido a 10,776 personas en los primeros días del Carnaval

 Febrero 16, 2026

Pese a las complicaciones logísticas propias de la festividad, subrayó que durante los días de carnaval las misas no han dejado de celebrarse en la Catedral.

Finalmente, hizo un llamado a los fieles a perseverar en la fe y a las autoridades a buscar soluciones a la problemática del abastecimiento de agua que impacta a numerosas familias del distrito, en medio de una de las celebraciones más concurridas del calendario nacional.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Niño de 8 años muere ahogado en balneario de Penonomé

Niño de 8 años muere ahogado en balneario de Penonomé
Niña de 2 años llega sin vida a centro de salud en Caimito

Niña de 2 años llega sin vida a centro de salud en Caimito
Doble ataque en San Miguelito deja un muerto y un policía herido

Doble ataque en San Miguelito deja un muerto y un policía herido

Piden ayuda para repatriar a joven venezolana que murió en naufragio

Piden ayuda para repatriar a joven venezolana que murió en naufragio
Ejecutan hombre mientras dormía

Ejecutan hombre mientras dormía