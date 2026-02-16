Carnaval en Chitré con falta de agua y obstáculos para el acceso a la catedral

El párroco de la Catedral San Juan Bautista de Chitré, José Héctor González, se pronunció sobre las dificultades que enfrenta para llegar al templo en medio de las celebraciones del carnaval.

Al tiempo, llamó la atención sobre la falta de agua que afecta a varios sectores del distrito desde hace varios días.

La iglesia catedral está ubicada en pleno centro del perímetro de aproximadamente seis hectáreas donde se desarrollan los carnavales, considerados entre los más multitudinarios del país.

Según explicó el sacerdote en su homilía, cada vez que sale de la Casa Cural debe atravesar zonas congestionadas e incluso saltar cercas para poder llegar a la iglesia, debido a las condiciones del entorno y la acumulación de agua en el área del parque.

“Aunque huela lo que huela allá afuera, aunque tenga que dejar el carro por otro lado, aunque en Chitré haya lugares donde no llega agua desde hace días y aquí parece que hay un diluvio, usted no deje de venir a misa, no deje de ponerse en las manos de Dios”, expresó González.

El párroco contrastó la abundancia de agua en el área del carnaval con la realidad de comunidades que permanecen sin el suministro del vital líquido desde hace varios días.

Pese a las complicaciones logísticas propias de la festividad, subrayó que durante los días de carnaval las misas no han dejado de celebrarse en la Catedral.

Finalmente, hizo un llamado a los fieles a perseverar en la fe y a las autoridades a buscar soluciones a la problemática del abastecimiento de agua que impacta a numerosas familias del distrito, en medio de una de las celebraciones más concurridas del calendario nacional.